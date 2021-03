Mann wegen Betrugs bei Internetverkäufen in Ilmenau verurteilt

Am Ende nützte auch eine mehrfache Entschuldigung und die Rückgabe von Geld an einen Geschädigten nicht mehr vor der Strafe: Wegen Betrugs wurde in dieser Woche ein 32-Jähriger vor der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt verurteilt. Da der Mann die Strafe annahm, ist das Urteil rechtskräftig.