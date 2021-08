Die Polizei ermittelt derzeit in Arnstadt in einem besonders dreisten Betrugsversuch. (Symbolbild)

Mann will in Arnstadt mit Spielgeld bezahlen

Arnstadt. In Arnstadt wollte sich ein bisher Unbekannter mit einem ziemlich plumpen Betrugsversuch Waren im Wert von 100 Euro ergaunern.

Die Polizei ermittelt derzeit in einem besonders dreisten Betrugsversuch. Wie die Polizei informierte, wollte am Montag ein bisher Unbekannter in Arnstadt Waren im Wert von fast 100 Euro in einem Geschäft in der Stadtilmer Straße mit Spielgeld bezahlen. Er habe dem Kassierer zunächst einen gefalteten Geldschein gegeben. Der öffnete den Schein und staunte nicht schlecht. Zum einen Stand in einer Ecke offensichtlich das Wort "Fake" und eine Seite war nicht einmal bedruckt.

Als der Unbekannte erkannte, dass sein Betrugsversuch aufgeflogen war, flüchtete er und ließ die Waren zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich gegen 13 Uhr in dem Schreibwarenladen in der Stadtilmer Straße aufhielten und Hinweise zum Täter geben können (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0200679/2021).