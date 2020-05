Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maria und Rambo aus Geschwenda sehnen sich nach dem Sommer

Chihuahua Rambo liebt es, ausgedehnte Spaziergänge rund um seinen Heimatort Geschwenda zu unternehmen. Manchmal will er aber auch auf den Arm – des besseren Überblicks wegen. Maria erfüllt ihm diesen Wunsch gern. Noch am Wochenende war es angenehm warm beim Gassigehen. Doch an diesem Montag sind die Aussichten eher trübe. Die Eisheiligen halten Einzug mit Regen und auch Schneeschauern. Viele Menschen freuen sich aber über die Nässe von oben. Felder und Gärten sind ausgetrocknet.