Marienstift Arnstadt hat neue Pflege-Azubis

Arnstadt. Der Ausbildungsstart in der Fachklinik für Orthopädie in Arnstadt ist erfolgt.

Lang wurde vorbereitet, nun konnte das Marienstift Arnstadt die drei ersten Pflege-Auszubildenden in der Fachklinik für Orthopädie begrüßen: Lara, Thanh Huyen und Thi Dieu Trang, drei junge Frauen, die dort in den kommenden drei Jahren auf dem Weg zur Pflegefachfrau begleitet werden. Vor dem Ausbildungsstart musste die Klinik Konzepte erarbeiten und trat dem Ausbildungsverbund einer Berufsfachschule bei, heißt es in einer Mitteilung.

Um dem Fachkräftemangel vorzubeugen, hatte der Vorstand zudem in 2022 eine Kooperation mit Vietnam geknüpft. LEG Thüringen und die IHK Südthüringen unterstützen Petra Hegt, Kaufmännischer Vorstand, und Maik Hoberg, Medizinischer Vorstand. „In einem nächsten Schritt sollen auch fertig ausgebildete Pflegefachkräfte nach Arnstadt kommen“, erläutert Petra Hegt.

Für die drei Azubis dieses Jahrgangs aber heißt es, Pflege von der Pike auf zu lernen. Zum Auftakt wurden sie von der Klinikleitung und den Praxisleiterinnen begrüßt, lernten die Stationen kennen, erhielten die Dienstkleidung und einiges mehr.

Drei weitere junge Frauen verstärken das Klinik-Team seit September: Sie leisten ein Freiwilliges Soziales Jahr.