Marienstift in Arnstadt beteiligt sich an Tag der Medizin

Arnstadt. Ältere Patienten profitieren von Minimalinvasiven Operationen:

Den Fokus auf die Geriatrie richteten am Samstag Ärzte anlässlich des Tags der Medizin. Auch in der Orthopädischen Klinik des Marienstifts sei dies ein Thema, so der Ärztliche Direktor Maik Hoberg. Insbesondere ältere Patienten profitieren von den Möglichkeiten minimalinvasiver Operationen. Das gelte vor allem im Bereich der Hüft-Endoprothetik. „Beim Hüftgelenk zeichnen sich minimalinvasive Operationsmethoden durch die geringere Verletzung der tieferliegenden umgebenden Weichteil-, Muskel-, Sehnen- und Nervenstrukturen aus“, erklärt Hoberg. „Wir können dank des vorderen Zugangs, den wir in unserer Fachklinik standardmäßig anwenden, wichtige Strukturen schonen. Zudem erleiden die Patienten einen geringeren Blutverlust während der Operation.“ Auch sind weniger Narkosemittel nötig.

Aspekte, die für ältere Menschen umso bedeutsamer sind: „Die Patienten haben nach minimalinvasiver OP nicht nur weniger Schmerzen, sie erholen sich auch schneller“, ergänzt der Spezialist. „Am OP-Tag, spätestens am Morgen danach, laufen sie in der Regel auf dem neuen Hüftgelenk.“

Zudem setzt die Fachklinik auf gezielte physiotherapeutische Programme, die den Patienten schnell wieder auf die Beine helfen.