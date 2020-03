Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marienstift präsentiert sich auf Thüringen-Ausstellung

Die Fachklinik für Orthopädie des Marienstifts Arnstadt präsentiert sich auch in diesem Jahr am 7. und 8. März auf der Thüringer Gesundheitsmesse in Erfurt. Die Klinik ist in Halle 1 am Stand G 49 zu finden.

Besucher können mit dem medizinischen und therapeutischen Personal rund um die Gelenkgesundheit und orthopädische Beschwerden ins Gespräch kommen. Auch am Vortragsprogramm der Messe ist das Marienstift beteiligt: Am Samstag spricht um 13 Uhr der Professor Maik Hoberg zu „Modernen Aspekten der Arthrosetherapie an Hüfte und Knie“. Am Sonntag um 14.15 Uhr ist „Die schmerzhafte Schulter – Ursache, Diagnose und Therapie“ das Thema des Mediziners Jens Thiel.

Mit ihrer erfolgreichen Informationsreihe „Orthopädie im Gespräch“ hat die Fachklinik außer in Erfurt in diesem Jahr auch Termine in Arnstadt angesetzt. Auftakt ist am 18. März um 17 Uhr in der Aula der Emil-Petri-Schule in der Rudolstädter Straße 30. Maik Hoberg wird über „Das künstliche Hüftgelenk“ sprechen.