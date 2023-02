Marlishäusern schlägt nun sichtbar die Stunde

Die Mitarbeiter der Turmuhrfirma von Steffen Willing aus Gräfenhain haben an der Kirche in Marlishausen ein neues Ziffernblatt installiert.

Marlishausen. Schwindelfreie Uhrmacher im Einsatz.

Verwittert und unansehnlich war das Ziffernblatt der Kirchturmuhr in Marlishausen. Die Stadt Arnstadt, die per Vertrag für die Uhr des Gotteshauses zuständig ist, orderte nun Ersatz, der vor wenigen Tagen in luftiger Höhe angebracht wurde. Mitarbeiter der Firma Turmuhren & Glocken Willing entfernten das alte Ziffernblatt, montierten den Ersatz sowie neue Uhrenzeiger. Die Arbeiten wurden von Mitgliedern der Kirchengemeinde dokumentiert und gehen nun in die Chronik ein. Stadträtin Daniela Dreuth (Bürgerprojekt) dankte allen Beteiligten. Die Uhrzeit sei nun wieder weithin erkennbar, lobte sie. Das war lange Zeit nicht mehr der Fall gewesen.