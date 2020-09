Marlishausen: Neue Turnhalle offiziell eingeweiht

Am Donnerstag wurde die sanierte Turnhalle in Marlishausen mit einer Feierstunde übergeben. Nele, Elena, Hermine, Maja (von links) von der Europaschule freuen sich, jetzt hier wieder Sport treiben zu dürfen.

„Wer in die Bildung der Kinder investiert, sichert die Fachkräfte von Morgen. In Marlishausen haben wir mit der Fertigstellung der Turnhalle einen starken Schulstandort und ein Zentrum für den Breitensport und die Vereine geschaffen“, so Landrätin Petra Enders (Linke) am Donnerstag bei der Eröffnung der sanierten Turnhalle der Europaschule in Marlishausen. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres stehe sie den Grundschülern der Europaschule wieder für den Schulsport zur Verfügung, aber auch der Breitensport und das Vereinsleben der Gemeinde sollen hier wieder ihr Zuhause finden.