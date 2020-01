Marode Kreuzung in Stadtilm wird grundhaft ausgebaut

Schotter und Pfützen, darauf Altkleider- und Glascontainer sowie Mülltonnen – der Bereich an der Kreuzung Teichgartenstraße/Lindenstraße/Karl-Liebknecht-Straße unweit des Stadtilmer Rathauses bietet seit Jahrzehnten keinen schönen Anblick. Mit seiner Umgestaltung geht die Stadt gemeinsam mit dem Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung 2020 eine große Baumaßnahme an. Auch der Energieversorger wird neue Leitungen verlegen. Die Straßenverläufe werden verändert, die Container neu sortiert, die Parkflächen befestigt. In der Mitte des Platzes soll ein Aufenthaltsbereich mit Bänken und Grün entstehen.

Etwa zwei Jahre wird dort gebaut und das Ganze rund 1,2 Millionen Euro kosten, erklärt Bürgermeister Lars Petermann (parteilos). Er hat Anfang Dezember den Haushalt in den Stadtrat eingebracht und hofft auf eine Verabschiedung in der nächsten Woche, um schnell mit der Ausschreibung beginnen zu können.

Erste Hälfte der Steinrestaurierung geschafft

Das betrifft auch andere Bauprojekte wie das neue Feuerwehrgerätehaus in Griesheim. Weitergebaut wird unter anderem am neuen Landkindergarten in Großliebringen sowie am historischen Rathaus in Stadtilm. Hier ist der erste Teil der Steinrestaurierung an der Fassade inzwischen abgeschlossen, das Notdach wird gerade abgebaut. Der Schiefer ist da, so dass mit der Dacheindeckung begonnen werden kann. Auch der linke Teil der Vorderfront wurde Ende 2019 eingerüstet. Man hinke im Zeitplan allerdings etwas hinterher, erklärt der Bürgermeister im Gespräch, während es draußen poltert und pocht. Der Krach der Bauarbeiten zehrt an den Nerven der Mitarbeiter.

Rund 50 Männer und Frauen gehören zur Stadtverwaltung, einschließlich des Personals der Kindergärten in den Ortsteilen und im Bauhof. Nach der Gemeindefusion mit dem Ilmtal Mitte 2018 wurde im Vorjahr weiter an den Verwaltungsstrukturen gefeilt. „Ich denke, dass alle inzwischen ihre Plätze gefunden haben und dass wir leistungsfähig sind. In einigen Bereiche müssen wir noch hinschauen, aber so eine Fusion macht man auch nicht alle Tage“, schätzt Petermann ein.

Feuerwehrgebührensatzung hat Priorität

Zwei unterschiedliche Haushalte wurden inzwischen zusammengeführt, neue Strukturen gab es ebenfalls für die Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister. „Es muss ihnen nun gelingen, wie wir im großen Gebilde Prioritäten zu setzen“, wünscht sich der Bürgermeister. Das könne nur miteinander gehen und indem man Kompromisse schließt.

Neue Strukturen wurden ebenso bei der Feuerwehr geschaffen, ein Teil der Satzungen erneuert oder zusammengeführt. Andere, wie die Feuerwehrgebühren- und die Straßenreinigungssatzung, stünden noch aus. Auch die Nutzung kommunaler Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser und Säle soll harmonisiert werden.

Nach personellen und organisatorischen Änderungen will man sich nun verstärkt auf Investitionen konzentrieren. Neben den schon genannten großen Projekten ist die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr geplant. Kosten: rund 450.000 Euro. Im Kindergarten Regenbogen in Stadtilm werden Umbauten zur Kapazitätserweiterung im Bereich für die unter Dreijährigen stattfinden, in der Villa Sonnenschein in Oberilm vergrößert die Stadt die Fläche für die Betreuung der Kinder.

Stadt nimmt einen größeren Kredit auf

Alles in allem sind Investitionen von mehr als fünf Millionen Euro in diesem Jahr veranschlagt, dafür müssen mehr als eine Million aus der Rücklage entnommen und ein Kredit von 1,2 Millionen Euro aufgenommen werden. „Doch das können wir uns leisten“, ist der Bürgermeister optimistisch. Immerhin profitieren auch Kommunen von den niedrigen Zinsen. Es bleibt zwar geborgtes Geld, aber es handelt sich um Investitionen in die Zukunft. Er hoffe, dass die Baufirmen genügend Kapazität haben und die Preise im Limit bleiben, so Petermann.