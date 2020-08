Arnstadt. Seit Montag ist das Sport- und Freizeitbad in der Kreisstadt wieder geöffnet.

Maskottchen Tröpfchen begrüßt wieder Badegäste in Arnstadt

Die Badegäste durften coronabedingt das Arnstädter Sport-und Freizeitbad lange nicht nutzen. Das ist nun endlich vorbei, darüber freut sich auch Vanessa Heiter mit Maskottchen Tröpfchen. Am Montag öffnete nun das Bad wieder. Aber auch hier gelten besondere Hygienevorschriften, wie Maskenpflicht und Datenerfassung, die zu beachten sind. Es dürfen auch nur 176 Badegäste gleichzeitig das Bad nutzen. Der Saunabereich bleibt weiter geschlossen. Grünes Licht gibt es auch für den Schwimmverein. In zwei Wochen sollen die Sportler wieder trainieren dürfen. Das Bad öffnet montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr.