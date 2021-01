Mathe pauken im Büro

Konzentriert blickt der Knabe auf das Tablet, das vor ihm lehnt. In seinen Ohren stecken Kopfhörer. Er nickt, sagt „Ich verstehe“. Und beugt sich kurze Zeit später, nachdem der Rechner aus ist, über sein Übungsbuch und löst Matheaufgaben.

Doch sitzt er weder daheim noch in der Schule, sondern bei Mutti im Büro. Sie hat einen anspruchsvollen Job, empfängt Tag für Tag Dutzende Kollegen, die ihre Computer warten lassen müssen, die technische Probleme haben, Beratung benötigen.

„Es geht ja nicht anders“, sagt die Kollegin achselzuckend und beweist dieselbe Nervenstärke wie ihr Junior, der sich vom Kommen und Gehen nicht ablenken lässt.

Zeugin von Home Schooling werde ich derzeit oft auch während Videokonferenzen oder Telefonaten – ganz egal, ob ich mit Kollegen in Kontakt trete oder anderen Gesprächspartnern.

Was mir in solchen Momenten auffällt: Die Eltern wirken zwar erschöpft, aber erstaunlich nervenstark. Dafür gebührt ihnen meine höchste Anerkennung. Verbunden mit dem Wunsch, dass in unser aller Alltag zeitnah wieder so etwas wie Normalität Einzug hält. Denn auf Dauer halten auch die stärksten Nerven einem solchen Stress nicht Stand.