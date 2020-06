Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Matinee ehrt berühmten Elgersburger

Christian Heinrich Rinck, ein Zeitgenosse Beethovens, feiert seinen 250. Geburtstag. In Elgersburg geboren, wurde er nach seinem Wegzug an den Rhein als Komponist berühmt. Als der „Rheinische Bach“ blieb er dort in Erinnerung und wurde auch in Elgersburg nicht vergessen.

Wegen der Corona-Pandemie können die von der Rinck-Gesellschaft in Elgersburg, Geraberg und Weimar geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden. Einen Ersatz gibt es aber am Samstag, 27. Juni: Der Gewandhausorganist Michael Schönheit spielt und moderiert um 11 Uhr eine Rinck-Orgelmatinee in der Elgersburger Kirche. Auf der restaurierten Orgel werden Werke des Komponisten erklingen.

Der Gemeindekirchenrat von Elgersburg und die Mitglieder des Zweigvereins der Rinck-Gesellschaft laden zu diesem hochkarätigen Orgelkonzert und Kulturereignis in die Kirche herzlich ein.