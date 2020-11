Medienprojekt im Gymnasium „Am Lindenberg“

Studentinnen des Studienganges „Angewandte Kommunikationswissenschaft“ der TU Ilmenau sind derzeit in einem Medienprojekt integriert, das das Lernen und den Alltag der Schüler des Gymnasiums thematisiert. Laura Peekel und Helene Boieck arbeiten an Aufnahmen in der Klasse 5c während der kreativen Tätigkeit der Schüler an einem James-Rizzi-Projekt im Kunstunterricht. Professor Kreuzberger hat dieses Projekt an seine Studenten herangetragen in Zusammenarbeit mit der Schule, für das sie sich freiwillig melden konnten. Es deckt im Rahmen der Praxiswerkstatt Studienanforderungen ab, zu denen unter anderem Technikeinsatz, Ton, Bildgestaltung und Bildbearbeitung gehören. Die jungen Frauen studieren im 5. Semester. Die Arbeit in der Schule gefällt ihnen sehr gut.