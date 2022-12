Die Polizei führte in Arnstadt Geschwindigkeitskontrollen durch. (Symbolbild)

Mehr als 70 km/h zu schnell: Geschwindigkeitskontrollen auf Zubringer zur A71 in Arnstadt

Arnstadt. Die Polizei führte am Dienstag in Arnstadt Geschwindigkeitskontrollen durch. Diese wurden einem Mercedes-Fahrer zum Verhängnis.

Am Dienstag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Straße "Zur A 71" in Arnstadt durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKW in diesem Bereich beträgt 70 km/h. 821 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 79 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, durchfuhr der Fahrer eines Mercedes die Messstelle mit 144 km/h. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Fahrverbot sowie ein erhebliches Bußgeld.