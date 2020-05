Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als Leben ist ein erfülltes Leben

Mehr als Leben ist erfülltes Leben. Dieser Unterschied muss ausgemessen werden, will man mit der Äußerung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Leben sei kein absoluter Wert, sinnvoll umgehen.

Zunächst ist das auf das eigene Leben hin zu bedenken. Das eigene Leben kann kurz oder lang währen. Es kann eingeschränkt und behindert oder davon frei sein. In allen Fällen aber kann es als erfülltes Leben gelingen.

Denken wir an Ärzte, Sanitäter, Krankenschwestern, an die Feuerwehr, Polizisten. Notsituationen erfordern ihren Einsatz unter Einsatz ihres Lebens. Gerade dann aber wächst das Leben zum erfüllten Leben. Das gilt auch in der Erfüllung alltäglicher Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft. Im erfüllten Leben zeigt sich wie in einem Brennglas die Menschenwürde. Dass nicht Leben, sondern erfülltes Leben ein absoluter Wert ist, wird in der Corona-Pandemie durch Dankesworte und Beifall für alle ausgesprochen, die für die Betreuung und Heilung Erkrankter eintreten.

Freilich wird in der Diskussion um Covid-19 noch eine andere Problematik angesprochen. Inwieweit darf man den Verlust des Lebens Dritter hinnehmen, um andere Werte zu retten? Jede und jeder hat ein Recht auf Leben. Insofern müssen alle Lockerungen die größtmögliche Schutzpflicht gegenüber Dritten einschließen. Die Sorge um den Fortbestand der Wirtschaft oder anderer Güter muss die Schutzpflicht einschließen. Achtung für die Person und Respekt vor ihrer Unverletzlichkeit sind Bürgertugenden.

Muss in der Extremsituation einer Pandemie hingegen hingenommen werden, nicht alle retten zu können, dann bleibt das Vertrauen darauf, dass auch ein Sterbender sein Leben in Würde vollenden kann. Pflegende Angehörige und medizinisches Personal treten dafür bis zur Belastungsgrenze ein. Gerade hier muss sich die Solidarität von Staat und Gesellschaft bewähren.

Übrigens gilt auch: Mehr als Glaube ist erfüllter Glaube. Die pandemiebedingten Einschränkungen auch des Kirchenlebens sind Anlass, die Steigerung zur Fülle hin neu zu entdecken. Sie ist an keinen Ort und Ritus gebunden. Und Jesus selbst hat den Sinn seines Lebens zusammengefasst: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben.“

Sein Kreuzestod bestätigt: Mehr als Leben ist erfülltes Leben.

Michael Gabel ist Pfarrer der katholischen Kirche Ichtershausen.