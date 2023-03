Mehr Nachhaltigkeit für Ilmenau

Ilmenau. Nachhaltigkeit, die Vorteile und die Umsetzung stehen beim kommunalpolitischen Stammtisch von Pro Bockwurst im Fokus

Der nächste kommunalpolitische Stammtisch von Pro Bockwurst findet am Dienstag, 14. März, ab 19 Uhr als hybrides Online-Treffen statt. Die Möglichkeit zur Online-Teilnahme richtet sich an all jene, die es aus persönlichen Gründen nicht zum Stammtisch vor Ort in die Ilmenauer Bar Aqui schaffen, sich aber dennoch inhaltlich beteiligen möchten.

Thematisch knüpft der Stammtisch an das letzte Treffen an und befasst sich mit der Sondierung von Vorhaben zu mehr Nachhaltigkeit in Ilmenau sowie mit dem bevorstehenden Clean-up-Day. „Nachdem beim ersten Hybrid-Stammtisch verschiedene Themen zur Nachhaltigkeit besprochen und hinsichtlich ihrer Vorteile erörtert wurden, soll nun die zwischenzeitlich erfolgte Sondierung zur Umsetzbarkeit der Themen beraten werden. Zugleich möchte Pro Bockwurst den anstehenden Frühjahrsputz der Stadt Ilmenau nutzen, um selbst aktiv zu werden“, teilt Jana Lüddicke im Namen der Wählergemeinschaft dazu mit. Zum Stammtisch erwartet werden auch Stadträte und sachkundige Bürger von Pro Bockwurst.

Der Zugang zum Online-Stammtisch erfolgt über meet.jit.si/probockwurst und ist auf der Facebook-Seite sowie auf pro-bockwurst.de veröffentlicht.