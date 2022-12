Mehrere Baumaschinen in Arnstadt gestohlen

Arnstadt. Unbekannte haben am Wochenende in Arnstadt mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Täter haben u.a. einen Minibagger und eine Rüttelplatte aus einer Lagerhalle mitgenommen.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle in der Alfred-Ley-Straße in Arnstadt eingebrochen und haben von dort hochwertige Baumaschinen gestohlen. Es handelte sich dabei u.a. um einen Minibagger oder eine Rüttelplatte. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Beuteguts werden unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

