Mehrere Einbrüche beschäftigen Polizei in Arnstadt

Arnstadt. Der Polizei wurden zu Wochenbeginn mehrere Einbrüche bekannt gemacht, die am zurückliegenden Wochenende stattgefunden haben.

Aus einem Rohbau in der Karl-Liebknecht-Straße wurden demnach Elektrowerkzeuge im Wert von 1300 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Die Tat (Bezugsnummer: 0204720/2023) ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen dem 4. August (13.35 Uhr) und 7. August (6.15 Uhr).

In der Zeit zwischen dem 5. August (18 Uhr) und 7.August (8.30 Uhr) wurden unter anderem Gasflaschen vom Außengelände des Baumarktes in der Ichtershäuser Straße gestohlen. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 500 Euro (Bezugsnummer: 0204808/2023).

Kabelrollen mit Stromkabeln im Wert von rund 1500 Euro stahlen Unbekannte aus einem Rohbau in der Schillerstraße. Laut Polizei schlugen die Täter am Montag zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr zu (Bezugsnummer: 0204777/2023).

Unbekannte versuchten zudem in ein Lager in der Straße Am Lützer Feld einzudringen. Beute machten die Täter nach Angaben der Polizei in diesem Falle (Bezugsnummer: 0204526/2023) nicht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 6. August (19 Uhr) und 7. August (9 Uhr).

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen.

