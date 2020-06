Die Polizei in Arnstadt sucht nach Unbekannten, die mehrere Kanal-Abdeckungen herausgehoben hatten. Symbolbild

Arnstadt. Mehrere Kanal-Abdeckungen wurden von Unbekannten auf der Ichtershäuser Straße in Arnstadt aus ihrer Halterung gehoben. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Mehrere Kanal-Abdeckungen in Arnstadt herausgehoben

Nach Angaben der Polizei in Arnstadt hatte am frühen Montagmorgen ein Zeuge mehrere auf der Ichtershäuser Straße in Arnstadt herausgehobene Kanal-Abdeckungen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt neun Abdeckungen verteilt auf der Ichtershäuser Straße herumlagen.

Laut Polizei bestand dadurch eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Es werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 03677-601124 bei der Polizei in Arnstadt melden.