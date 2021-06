Zwei Frauen und ein Kind nach Unfall im Ilm-Kreis verletzt

Arnstadt/Ilmenau. Bei zwei Verkehrsunfällen sind insgesamt vier Personen verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Am Dienstagnachmittag beabsichtigte ein 57-Jähriger mit seinem Auto in eine Parkbucht in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt reinzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Mopedfahrer.

Der junge Mann kam in der Folge zu Fall und verletzte sich dabei. Er musste anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Neunjähriges Kind bei Unfall verletzt

Am selben Tag ereignete sich in Ilmenau ein Verkehrsunfall. Hier fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto eine Seitenstraße in Ilmenau entlang und beabsichtigte schließlich, auf die Bücheloher Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen sowie ein neunjähriges Kind verletzt. Sie alle mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.