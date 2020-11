Zu Besuch im Nachbarkreis Gotha fällt mir das Amtsblatt in die Hände. Darin wird die Einführung der Gelben Tonne noch in diesem Herbst verkündet. „Das ist ein Meilenstein für unser Entsorgungssystem“ wird der dortige Landrat zitiert. Ich frage mich, in welchem Jahrhundert die Gothaer leben?

Im Ilm-Kreis gibt es die Gelbe Tonne schon so lange, dass ich mich an die Einführung nicht mehr erinnern kann. Auch aus Erfurt weiß ich, dass die Tonne selbstverständlich ist. Eine kleine Recherche ergibt, dass es die Gelbe Tonne längst nicht überall gibt. So bemühen sich bei unseren Nachbarn im Kreis Saalfeld-Rudolstadt einige politische Kräfte, die immer noch vorhandenen Gelben Säcke gegen Tonnen auszutauschen. Aber warum lieber Tonne als Sack? Das verriet mein Bekannter aus dem Landkreis Gotha. Die Säcke werden wie Tonnen zur Abholung an die Straße gestellt. Dort sorgen – angelockt vom Duft des Abfalls – immer wieder gern Katzen und andere Tiere dafür, dass der Inhalt auf der Straße landet. Weil die Säcke dünn sind, lassen sie sich anknabbern und zerreißen. Der Wind tut dann sein Übriges. Mein Bekannter beträufelt die Säcke übrigens mit Essigessenz, um die ungebetenen Mitesser fernzuhalten und freut sich auf den „Meilenstein“ Gelbe Tonne.