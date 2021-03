Meiningen: Beinahe per Rad ins Gefängnis

Meiningen. Mann radelt in Meiningen bei Rot und muss ins Gefängnis.

Ein Radfahrer ist der Polizei in Meiningen am Mittwochabend aufgefallen, weil er fuhr, obwohl die Ampel auf Rot stand. Wie die Polizei weiter informierte, wurde der Mann (39) in der Leipziger Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Das Fahrrad, so die Auskunft des Fahrers, sei von einem Bekannten geborgt. Nach einem Kontakt mit dem Bekannten stellte sich heraus, dass der 39-Jährige ohne dessen Erlaubnis mit dem Rad unterwegs war. Der Besitzer bekam sein Rad zurück. Den Radfahrer geleitete die Polizei wegen des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld.