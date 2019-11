Zum 9. November ein paar Bonmots aus der Provinz: „Der undankbare Jammer-Ossi soll in seine DDR zurück gehen!“, wird im Westen gern mal gesagt. Stimmt aber nicht. Umgekehrt: „Der arrogante Wessi kennt sowieso nur Ellbogen. Wir waren dagegen solidarisch!“ Stimmt auch nicht.

Ich habe beide Thesen nicht statistisch überprüft. Ich habe nicht Fakten bemüht, sondern allein mein persönliches Gefühl. Wo ich lebe, was ich erlebe und wie ich leben will – das entscheidet darüber, wie die Welt für mich aussieht.

Deshalb können auch nicht alle anderen meiner Meinung sein, denn sie haben ja auch was anderes erlebt. Darum gilt die Meinungsfreiheit – doch die muss man auch aushalten können. Meinungen austauschen und tolerieren braucht jede freie Gesellschaft. Das stellen nur die in Frage, die sich eine Diktatur (zurück-)wünschen. Ansonsten gilt die Freiheit des Andersdenkenden und des Andersdenkens. Nur hapert es mit dem echten Zuhören. Hier erleben wir Verächtlichmachen anderer Meinungen, Shit-Storm im Internet, Morddrohungen.

Reden und Zuhören gehören elementar zum Menschsein. Ob ich mit meinem Kind schimpfe, wenn es weint, oder es tröste, hat eine Wirkung.

Ebenso, ob ich meinem Kind zuhöre oder nicht. Ein Kind wird seelisch krank, wenn Eltern ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Dasselbe gilt für unsere Gesellschaft.

Den anderen genauso wertschätzen wie mich selbst – das ist eine hohe Aufgabe, die schon Jesus von Nazareth formuliert hat: Selbst meinem Feind kann ich auf diese Weise begegnen, ohne dass ich meinen konträren Standpunkt aufgeben muss.

Den Feind lieben ist ein ziemlich hoher Anspruch. In ihm den Menschen sehen, der auch ich bin, ist aber schon recht nahe dran.

Jesus sagt in der Bergpredigt eine ganze Menge dazu. Dass ich den anderen so behandeln soll, wie ich selbst behandelt werden möchte. Dass wir uns gegenseitig nicht verurteilen sollen und vieles mehr. Nachzulesen in der Bibel bei Lukas, Kapitel 6, Verse 27 bis 38.