Menschen in schweren Zeiten begleiten

Arnstadt. Zeit in verschiedenen Formen schenken: Der ambulante Hospizdienst Arnstadt sucht ehrenamtliche Mitarbeitende.

Eine schwerwiegende Diagnose kann das Leben binnen Sekunden verändern. Dann ist es wichtig, Menschen zu haben, die Kraft schenken. Im ambulanten Hospizdienst Arnstadt Malteser Hilfsdienst arbeiten solche Menschen.

Die Ehrenamtlichen begleiten Schwerstkranke und deren Angehörige in Krisensituationen und stehen ihnen bei Trauer und Abschied zur Seite. Sie schenken Zeit in Form von Besuchen, Gesprächen und ganz individuell gestalteten Treffen. „Hospizarbeit verbindet, gemeinsam lässt sich viel bewegen und aushalten“, sagt Koordinatorin Kirsti Senff, die sich über jedes neue ehrenamtliche Mitglied freut und einen neuen Kurs ankündigt. Denn am Donnerstag, 27. April, ab 17 Uhr, beginnt der Befähigungskurs „Sterbende begleiten lernen“ im Pfarrhof 8 in Arnstadt.

Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 0160 7132600 oder per Mail an Kirsti.Senff@malteser.org gebeten.