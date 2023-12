Mercedes hob auf Kuppe ab

Holzhausen Auch zum Jahreswechsel hatte die Polizei im Ilm-Kreis einiges zu tun

Schwer verletzt wurde am Silvestermorgen gegen 3.15 Uhr ein 49-Jähriger, der mit seinem Mercedes von Holzhausen in Richtung Arnstadt unterwegs war. Auf einer Kuppe kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Verunglückte musste ins Erfurter Klinikum gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Geprüft wird unter anderem, ob Alkohol im Spiel war.

Einbruch in Stadtilmer Fleischerei

Ungebetenen Besuch bekam in der Nacht zum Samstag eine Fleischereifiliale am Markt in Stadtilm. Der oder die Langfinger stahlen aus der Fleischerei Bargeld. Die hinzugerufene Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter Telefon: 03677/601124 in Verbindung zu setzen.

Auf frischer Tat im Ilm-Kreis-Center ertappt

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagnachmittag, dass eine junge Frau in einem Schuhladen im Ilm-Kreis-Center in Arnstadt ein Paar Schuhe einsteckte und sich damit aus dem Staub machte. Er lief der Frau hinterher und informierte die Polizei, welche die dreiste Diebin noch im näheren Umfeld feststellen konnte. Unbekannt war die Dame den Beamten nicht. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur das gestohlene Paar Schuhe, sondern weiteres Diebesgut aus anderen Läden im IKC. Die Frau kam zwar auf freien Fuß, gegen sie wurden aber mehrere Anzeigen gefertigt.