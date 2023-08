Mindestens Mindestlohn Ilm-Kreis gefordert

Ilm-Kreis. Dass Jugendliche in ihrem Ferienjob nicht einmal den Mindestlohn verdienen, muss sich laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ändern.

Wer im Ilm-Kreis als Jugendlicher in Hotels, Biergärten, Restaurants oder anderen Betrieben in den Ferien jobbt, soll künftig wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. „Bislang können Betriebe Jugendliche unter 18 Jahren auch für weniger als 12 Euro beschäftigen. Mit dieser Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn muss Schluss sein“, fordert der Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, Jens Löbel.

„Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Beschäftigte, die exakt die gleiche Arbeit machen, auch gleich bezahlt werden. Auch ein 17-jähriger Schüler, der in den Ferien als Sommerverstärkung kellnert, sollte dem Chef mindestens zwölf Euro pro Stunde wert sein“, so Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Angesichts der Personalknappheit in der Gastro-Branche könnten Ferienjobber für viele Betriebe sogar eine wichtige Unterstützung sein. Das Thema sei mittlerweile in der Bundespolitik angekommen. Im Fokus der Gewerkschaftskritik steht auch die Erhöhung der gesetzlichen Lohnuntergrenze: „Dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2024 lediglich auf 12,41 Euro und 2025 auf 12,82 Euro angehoben werden soll, geht völlig an der Lebensrealität von Millionen von Menschen vorbei.“