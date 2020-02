Miniaturmodelle warten auf Sanierung

Die Schäden sind nicht zu übersehen: Die Balustrade der Bachkirche ist eingedrückt. An der Traukirche in Dornheim ziehen sich Risse durch die Fassade. Vom Dom zu Gurk wurden Dachrinnen gestohlen. Die Mängelliste ließe sich fortsetzen. Gemeint sind allerdings nicht die Originalgebäude, sondern die Miniaturen, die seit Jahren auf dem Gelände der Neideckruine stehen.

Mehr als 100 Menschen waren hier einst über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) angestellt, legten die Ruine frei, gestalteten das Gelände und schufen die Modelle – und mit ihnen erhebliche Werte.

2004 schloss die Stadt Arnstadt, der das Areal gehört, eine Vereinbarung über die Bewirtschaftung des Geländes mit dem Neideckverein. Dessen Mitglieder kümmern sich um Erhaltung und Pflege sowie um das Absichern der Öffnungszeiten. Die nach so vielen Jahren dringend notwendige Sanierung der Modelle übersteigt indes die Finanzkraft des Vereins.

„Hier sind wir als Stadt in der Pflicht“, findet Martina Lang, Stadtratsmitglied der SPD. Sie beantragte, dass der Vertrag zwischen Stadt und Verein überarbeitet wird, damit der Touristenmagnet Neideckruine samt Miniaturen auf Dauer erhalten bleibt. Beraten wird dies zunächst im Bauausschuss, im Werkausschuss für den Kulturbetrieb sowie im Rechnungsprüfungsausschuss, ehe der Stadtrat ein Votum fällt.

Petition für einen neuen Polizeistandort

Eine Petition startete Stadtratsmitglied Eleonore Mühlbauer (SPD). Sie trägt den Titel „Unsere Polizei gehört in die Innenstadt – Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Standortsuche“. Damit sich der Landtag mit diesem Thema befasst, sind 1500 Unterschriften notwendig. Der Stadtrat votierte am Donnerstagabend dafür, dass die Stadt Arnstadt diese Petition unterstützt. So sollen die Unterschriftenlisten im Rathaus ausgelegt werden. Es findet aber auch eine Straßensammlung statt, an der sich die Stadtratsfraktionen beteiligen. Unterschreiben dürfen nicht nur die Arnstädter, sondern alle Bürger, die Interesse an einer innenstadtnahen Polizeistation haben.

Bücherschrank für die Innenstadt

Die AfD-Fraktion beantragte, dass im Stadtgebiet ein öffentlicher Bücherschrank aufgestellt wird. Dazu eignet sich eine ausgediente Telefonzelle. Bürger können sich hier Bücher entleihen oder Lesestoff tauschen. Gepflegt werden sollte das Projekt über einen Verein oder Privatpersonen. Vor einem Stadtratsbeschluss berät der Werkausschuss des Kulturbetriebs über den Antrag.

Kritik an Baumfällungen

Jan Kobel von den Grünen beantragte, dass Stadtratsmitglieder künftig bei Baumbegutachtungen zugegen sein dürfen. Fällungen dürften nur dann beschlossen werden, wenn zeitnah der Stumpf gerodet werde und Ersatzpflanzungen erfolgen. Zudem müsse die Pflege des Schlossgartens intensiviert werden. Kobel reagiert mit diesem Antrag auf die massiven Baumfällungen, die es in jüngster Zeit in Arnstadt gab. Beraten wird über seinen Antrag zunächst im Bauausschuss.

Ersatz bei Straßenschäden

Die Linke beantragte, dass Militärtransporte über Arnstädter Straßen untersagt werden sollen – so lange, bis vertraglich geregelt sei, dass Straßenschäden, die durch die Fahrzeuge entstehen, vom Verursacher behoben werden. Auch hierüber befindet zunächst der Bauausschuss.