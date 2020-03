Ministerpräsident berät Café-Besitzer

Die Zahl der Corona-Erkrankten im Ilm-Kreis steigt noch immer. Darüber informierte am Samstagabend Doreen Huth, Sprecherin des Landratsamtes. 55 Fälle waren zu diesem Zeitpunkt bestätigt, 17 davon in Neustadt. Das waren vier mehr als am Vortrag. Drei Patienten lagen im Krankenhaus. Einem ging es allerdings auch schon wieder so gut, dass er in häusliche Quarantäne zurückkehren konnte. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch am Wochenende waren die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Dauereinsatz. Unter anderem setzten sie sich mit allen Kontaktpersonen in Verbindung, die neu Infizierte benennen. Da die Labore am Sonntag nicht arbeiten, werden neue Testergebnisse erst am Montag erwartet.

„Dass solche Maßnahmen ergriffen werden, macht einerseits Sinn. Andererseits gehen dabei aber Fragen unter, die für kleine Selbstständige existenzwichtig sind“, sagt Massimo Cagnin. Er ist Inhaber des Eiscafés La Gondola in Arnstadt. Als Ende der Woche die jüngste Allgemeinverfügung des Landes herauskam, hieß es auf einmal: Auch der Straßenverkauf von Bratwürsten oder Eis wird untersagt.

„Ich habe alle möglichen Behörden kontaktiert, um herauszufinden, ob das stimmt“, sagt der Café-Betreiber. Erfolglos, eine verbindliche Antwort bekam er nicht.

„Dabei sind wir doch auch Restaurants“, verweist er darauf, dass Lokale zwar ebenso wie Cafés schließen mussten, der Außer-Haus-Verkauf aber erlaubt ist.

Cagnins Verwandte in Weimar und Sömmerda, die ebenfalls Eiscafés betreiben, bekamen schneller Auskunft: Sie durften weiter Eis an Kunden verkaufen, wenn sie strenge Sicherheitsregeln befolgen.

Cagnin entschloss sich daraufhin am Samstag, den Außer-Haus-Verkauf fortzusetzen. Schließlich hatte er diese Regeln auch vorher schon befolgt. Es gibt Abstand zum Kunden, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Und der Mitarbeiter, der das Eis ausgibt, kassiert kein Geld.

„Das schlechte Gefühl aber blieb“, sagt er. Also schrieb er auf Facebook alle möglichen Politiker an. Nur zehn Minuten später antwortete Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Kurz darauf klingelte sogar das Telefon. Bodo Ramelow wollte Cagnin noch einmal persönlich mitteilen, dass seine Entscheidung in Ordnung sei. Auch mit Ramelows Frau, einer Italienerin, tauschte sich Massimo Cagnin aus. Er hofft, auch für alle anderen Ladeninhaber, die schließen mussten, dass die Auflagen bald wieder gelockert werden. „Mieten, Ausgaben, Personal – dafür müssen wir ja trotzdem aufkommen“, weist er darauf hin, dass es für viele Betroffene um die Existenz geht.

Schwierig ist auch die Lage für Eltern: Schulen und Kindergärten sind nach wie vor geschlossen. Nur für einige wenige Personengruppen wurde eine Notbetreuung eingerichtet. 129 Kinder werden im Ilm-Kreis in Kindergärten beaufsichtigt, 48 davon in Ilmenau. Anträge, Kinder in die Notbetreuung schicken zu dürfen, können jederzeit gestellt werden. Doch ist dies an Voraussetzungen geknüpft: Bevorzugt aufgenommen werden Kinder, deren Eltern im medizinischen Bereich, bei Polizei oder Feuerwehr, im Justizvollzug oder im Katastrophenschutz arbeiten. Berücksichtigt werden aber auch Eltern, die in wichtigen Bereichen wie Nahverkehr, im Lebensmittelhandel, bei der Post ihr Geld verdienen. Grünes Licht gibt es allerdings nur, wenn keine andere Person zur Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Auch an freien Tagen der Eltern greift die Notbetreuung nicht.

Herzerwärmend ist, wie viele Freiwillige sich derzeit auf Hilfsaufrufe melden. So stellten die Ilm-Kreis-Kliniken am Freitag Stoffe zur Verfügung, aus denen Atemschutzmasken genäht werden können. Binnen weniger Stunden waren alle Päckchen abgeholt, übers Wochenende kamen dann die fertigen Masken in die Krankenhäuser zurück.