Mirko Krüger kommt mit seinem neuen Buch nach Arnstadt

Autor Mirko Krüger liest in Arnstadt.

Arnstadt. Über „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ klärt Mirko Krüger bei einer Lesung in Arnstadt auf.

Am Donnerstag, dem 20. April, stellt Mirko Krüger sein neustes Buch um 19.30 Uhr in der Arnstädter Stadt- und Kreisbibliothek vor. In „Thüringen – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ geht es nicht nur um den Freistaat, sondern auch um Selbstverständnis.

Krüger sagt augenzwinkernd: „Wir Thüringer sind ein bescheidenes Völkchen. Wir prahlen nicht. Uns genügt zu wissen, dass wir der Welt nicht nur Bachs Musik und die Weimarer Klassik beschert haben, sondern auch die Bratwurst – also praktisch die gesamte Hochkultur.“ Er erzählt von einem Land, das als grünes Herz Deutschlands gerühmt wird und in dem ein Kirchturm noch schiefer steht als der Turm von Pisa. Es ist wohlbekannt, dass Luther auf der Wartburg das moderne Deutsch begründet hat.

Wussten Sie, dass die älteste bekannte Siedlung der Menschheit hier entdeckt worden ist und dass Thüringen ein Königreich war? Auch Arnstadt kommt mehrfach im Buch vor, etwa mit der ältesten bekannten Erwähnung der Thüringer Bratwurst sowie den Ley-Autos. Außerdem erzählt Mirko Krüger davon, welcher US-Präsident ein großer Fan von Johann Sebastian Bach ist.

Vorverkauf/ Reservierung vor Ort sowie unter Telefon: 03628/ 640718.