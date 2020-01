Mischung aus Klassik und Moderne in der Bachkirche Arnstadt

Mit einer Mischung aus Klassik und Moderne klang das alte Jahr in der Arnstädter Bachkirche aus. Kantor Jörg Reddin erfreute das zahlreich erschienene Publikum an Wender- wie Steinmeyer-Orgel mit so manchem bisher noch nicht gehörten Stück. Die Klammer bildeten „Entrée“ und „Sortie“, also Ein- und Ausgang, des Franzosen Marcel Dupré. Dazwischen hatte Reddin unter anderem Werke seines Improvisationslehrers Volker Bräutigam, Phil Collins‘ „Another Day in Paradise“, zeitgenössische Meditationen von Liselotte Kunkel über das geistliche Lied „Ach bleib mit deiner Gnade“ und den ziemlich in Vergessenheit geraten Thomaskantor Ernst Friedrich Richter gestreut, aber natürlich auch Johann Sebastian Bachs d-Moll-Toccata. Ein Konzert der ebenso Jahresende nachdenklichen wie Vorfreude-ausstrahlenden Töne.