Missverstandene Kunstaktion

Für Furore sorgte eine Kunstaktion des „Zentrums für Politische Schönheit“. Nicht nur in Berlin, sondern auch im Schaufenster der Rosenstraße 9, unweit des AfD-Büros, platzierten die Aktivisten Glassäulen, die suggerierten, sie enthalten die Asche von Holocaust-Opfern. In Arnstadt war die Rede davon, dass die Asche aus dem Konzentrationslager Birkenau stamme.

Insbesondere seitens jüdischer Gemeinden hagelte es Kritik. Die Aktion verletze die Gefühle Überlebender und Hinterbliebener. Darauf reagierte das Zentrum am Mittwochabend. Die Säule in Berlin wurde verhüllt, die in Arnstadt verschwand. Stattdessen liegen im Schaufenster nun Bücher. Zugleich entschuldigte sich die Künstlergruppe bei den Nachkommen der Opfer.