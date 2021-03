Mit 100km/h durch Arnstadt - 20-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Arnstadt Am Sonntagvormittag lieferte sich ein 20-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd durch Arnstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch den Autofahrer gefährdet wurden.

Am Sonntagvormittag fiel Polizeibeamten in Arnstadt, in der Ichtershäuser Straße, ein blauer Mazda auf. Wegen seiner auffälligen und rücksichtslosen Fahrweise wollten die Beamten den Fahrer überprüfen. Als er das erkannte, habe er laut Polizei beschleunigt und versuchte zu fliehen. Dabei sei er über mehrere rote Ampeln gefahren.

Auch das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn missachtete er, zum Teil mit einer Geschwindigkeit von ca. 100km/h, unbeeindruckt. Bei der Verfolgung sei es mehrfach zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen, welche zum Teil dem Auto ausweichen mussten oder stark abbremsten, um Kollisionen zu vermeiden.

Die zurückgelegte Wegstrecke führte nach der Ichtershäuser Straße, weiter über die Bahnhofstraße - Ritterstraße - Schlossstraße - Kohlmarkt - Längwitzer Straße und Stadtilmer Straße. Der Fahrer konnte schließlich fliehen. Jedoch konnte im Rahmen der Ermittlungen ein 20-Jähriger als Fahrer identifiziert werden.

Am Fahrzeug befanden sich Kennzeichen mit Berliner Nummer. Diese seien allerdings nicht für dieses Fahrzeug vergeben worden. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, unter Benennung der Bezugsnummer 0063499/2021, sich telefonisch mit der Polizei 03677/601124 in Verbindung zu setzen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen aufgenommen.