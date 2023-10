Mit anpacken und den Wäldern des Ilm-Kreises helfen

Ilm-Kreis. Das Forstamt Erfurt-Willrode veranstaltet von 20. Oktober bis zum 28. Oktober eine Wald-Retter-Woche mit zahlreichen Pflanzaktionen.

Zum Schutz des Waldes bietet das Forstamt Erfurt-Willrode von Freitag, 20. Oktober, bis Samstag, 28. Oktober, die Wald-Retter-Woche in vielen Revieren des Ilm-Kreises an. Bei der jährlichen Aktion geht es um das Pflanzen neuer Bäume, an der sich grundsätzlich jeder beteiligen kann.

Denn der Klimawandel hat die Wälder voll erwischt, weiß Forstamtsleiter Doktor Chris Freise: „Wir wollen über die Auswirkungen informieren, die Menschen zu umweltgerechtem Verhalten motivieren und gemeinsam etwas tun.“ Dafür kooperiere das Forstamt mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Stiftung Naturschutz Thüringen und vielen anderen öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Organisationen.

Bei den insgesamt 44 geplanten Aktionen spiele auch insbesondere die Eiche eine wichtige Rolle. Sie komme gut mit Trockenphasen zurecht. Da sie allerdings sehr lichtbedürftig sei, sei sie gerade in der Etablierungsphase auf menschliche Hilfe angewiesen, heißt es in der Mitteilung des Thüringenforstes.

Interesse und die Anteilnahme der Öffentlichkeit seien sehr groß, und so erwartet das Forstamt, in diesem Jahr mindestens 18.000 neue Bäume mithilfe von rund 2000 Teilnehmern pflanzen zu können.