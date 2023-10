Mit Bierwagen und Kapelle durch Rudisleben

Rudisleben. Die 104. Kirmes wurde in Rudisleben vier Tage gefeiert.

Mit dem Eintrinken, der Vaterwahl und dem Festbieranstich im Festzelt begann am Donnerstag die viertägige Kirmeszeit in Rudisleben. Zum vierten Mal wurde Lucas Lehmann zum Kirmesvater ernannt, er rief auch die 20 Kirmesburschen mit ihren Mädels am Samstagmittag pünktlich zur Aufstellung für den Umzug mit Kapelle, Kirmesbär und Bierwagen (Foto). Hinter ihnen lag bereits ein Rockabend mit „Antitoxin“ und 700 Gästen. Vor ihnen noch Kirmesgottesdienst, Kindertanz und Kirmestanz. Sonntagfrüh ging es durch das Dorf zum Ständchen vor den Häusern. Für das Kloßessen waren bereits 160 Essen vorbestellt. Seit 1919 wird Kirmes in Rudisleben gefeiert, es war damit die 104.