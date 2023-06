Mit Biskupeks Werk gesellschaftskritischen Blick entwickeln

Arnstadt. Das Arnstädter Melissantes-Gymnasium hat sich für die Projektförderung beworben und einen Klassensatz „Worte ohne Verfallsdatum“ erhalten.

Zupackend, kritisch, parodistisch und selbstironisch – so lassen sich die Werke des verstorbenen Schriftstellers Matthias Biskupek beschreiben. Er reagiert in seinen Büchern auf große und kleine Ereignisse, erinnert an historische und lebende Persönlichkeiten und kontert den Zeitgeist. Die Arnstädter Melissantes-Gymnasiasten beschäftigen sich mit historischen Themen und erhalten einen Klassensatz von Matthias Biskupeks „Worte ohne Verfallsdatum“.

Landrätin Petra Enders (parteilos) und Frank Kuschel vom Arnstädter THK-Verlag überreichen Schulleiterin Christine Minkus-Zipfel und Deutschlehrerin Ina Hager sowie Jugendlichen der 11. Klasse die 30 Werke. „Als Patin freut es mich besonders, dass die Schülerinnen und Schüler des Melissantes Gymnasiums sich intensiv mit historischen und aktuellen Themen beschäftigen. Biskupeks ‚Worte ohne Verfallsdatum‘ können hier eine große Unterstützung sein, um einen gesunden kritischen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen zu entfalten“, sagt Enders.

Im Melissantes Gymnasium wird vor den Sommerferien ein klassenübergreifendes Projekt unter dem Titel „Geschichte und Geschichten vor Ort“ durchgeführt. Dabei setzen sich die Kinder und Jugendlichen mit historischen Themen auseinander und lernen die Geschichte auf eine andere Art und Weise kennen. Die Abschlusspräsentation der Teilprojekte findet am 6. Juli von 15 bis 18 Uhr auf dem Schulhof statt.

Die Arnstädter Einrichtung ist eine von verschiedenen Thüringer Schulen, die sich für die Projektförderung der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen beworben haben, in deren Rahmen 500 Bücher für Thüringer Schulen ausgelobt wurden. Das Online-Tagebuch Biskupeks, der zwischen 2008 und 2021 seine Gedanken zu aktuellen Geschehnissen notierte, ist vom THK-Verlag herausgegeben worden.