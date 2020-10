Mit dem Ausbildungsnavi den perfekten Berufsstart im Ilm-Kreis finden

370 Berufe und Tausende von Unternehmen: Wie sollen junge Leute da die passende Ausbildungsstelle finden? Das Ausbildungsnavi führt sie mittlerweile in sechster Auflage erfolgreich durch die Berufsorientierung im Ilm-Kreis und Erfurt. „Unser Landkreis bietet vielfältige Berufschancen; attraktive Karrieren in der Heimat – die zeigt das Ausbildungsnavi den Fachkräften von Morgen auf“, sagt Landrätin Petra Enders (parteilos).

Mittlerweile in sechster Auflage wird das Ausbildungsnavi wieder in Kooperation mit regionalen Partnern aufgelegt, teilt eine Sprecherin mit. Im Ilm-Kreis sei das die Initiative Erfurter Kreuz. „Der Ilm-Kreis ist Wachstumsmotor in Thüringen und gehört zu den wirtschaftlich dynamischsten Kreisen in Deutschland. Wir wollen jungen Menschen im Ilm-Kreis berufliche Chancen aufzeigen“ sagt Enders. Und das bedeutet, vor Ort, im vertrauten Umfeld, eine Ausbildung aufzunehmen und eine Perspektive aufzubauen. Im Ausbildungsnavi würden alle wichtigen Informationen gebündelt seien, Ausbildungsstellen vorgestellt und Tipps zur Berufsorientierung gegeben, so Enders.

Das Ausbildungsnavi stellt über 300 Ausbildungsberufe und gut 16 Studiengänge im Dualen Studium vor. Vorgestellt werden zudem ein Mustervertrag für eine Ausbildungsstelle, der Rechte und Pflichten der Vertragspartner aufzeigt. „Es gibt nützliche Ratschläge zu Bewerbungen und zahlreiche Einblicke in den Berufsalltag“, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Unterricht dient das Ausbildungsnavi seit vielen Jahren der Berufsorientierung, für Praktika und Ausbildungen. Es kann aber auch online unter www.ausbildungs-navi.de genutzt werden. Dort lässt sich mit Suchmaske nach der passenden Lehrstelle recherchieren.