Mit den Bettelweibern durch Dornheim gezogen

Dornheim. Auf spendable Dorfbewohner traf die Kirmesgesellschaft in Dornheim auf ihrer Ständchentour.

Mit Schlachtruf, Kapelle, Handwagen und den Bettelweibern ist der Traditionsverein „Vergissmeinnicht“ am Samstagmorgen lautstark zu den Ständchen durch das Dorf gezogen. „Die Leute waren sehr spendabel und haben schön mitgemacht“, sagte Kirmesvater Johannes Herzog. Der Verein hat 50 Mitglieder und konnte zum Auftakttanz am Freitag mit der Gruppe Da Capo bereits 300 Besucher im Festzelt begrüßen. Am Samstag spielte die Rockband Why Not und am Sonntag gab es Frühschoppen, Mittagessen und Kindertanz.