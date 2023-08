Mit der Stimme in Arnstadt zur Entspannung finden

Arnstadt. Kantor setzt erfolgreiche Veranstaltung in den nächsten Monaten fort

Zum vorerst letzten Mal fand am Freitag die Veranstaltungsreihe „Atem-Stimme-Raum“ statt, die Kantor Jörg Reddin in der Liebfrauenkirche ausgerichtet hat.

Knapp 60 Interessierte hatten sich auf den Weg gemacht, um „runterzukommen“, tief ein- und auszuatmen, „Wohlfühltöne“ aus Vokalen und Vokalverbindungen durch die Kirche zu tönen, in den Einklang zu kommen, den Körper zu spüren. „Beim ersten und zweiten Mal wurde am Ende ein Kanon gesungen, was sich beim dritten und vierten Mal steigerte“, so Reddin.

Der Kantor bewertet die Veranstaltungsreihe als großen Erfolg. Er rechnete mit 25 Teilnehmern, durchschnittlich kamen jedoch 70.

„Für viele war es eine Entdeckung. Für ganz wenige war es nicht das, was sie erwartet haben. Alles darf sein. Die Hauptsache ist, dass am Ende ein Stückchen Entspannung, Ausgeglichenheit, Freude und Friede für viele dabei herauskommt“, so Reddin.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird „Atem-Stimme-Raum“ nicht gänzlich enden. Am Freitag, dem 15. September, gibt es um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche eine Fortsetzung. In den kommenden Monaten soll es weitere Veranstaltungen dieser Art geben, stellte der Kantor in Aussicht.