Mit Müllbeuteln und Greifer in Bittstädt losgezogen

Bittstädt. Für Ostermarkt und Osterspaziergang haben die Bittstädter ihren Ort auf Vordermann gebracht.

Auf ein großes Echo Freiwilliger traf am Samstag der Frühjahrsputz in Bittstädt. Um 10 Uhr hatte man sich in der Dorfmitte versammelt, um dann in alle Richtungen mit Greifer und Müllbeutel auszuschwärmen und sich am Mittag in der Kneipe zum Essen zu treffen. Das gab dann die Gemeinde als Dankeschön für die fleißigen Helfer aus. Auch der Bauhof vom Amt Wachsenburg unterstützte die Aktion mit Gerätschaften, Müllbeuteln und Transport. Schließlich soll zum Ostermarkt am 2. April alles schön sauber sein, beginnt doch dann auch ein Osterspaziergang mit 23 Stationen für die Kinder, die sie als Schnitzeljagd auf der Suche nach Ostereiern absolvieren können. Das ist dann vier Wochen lang möglich.