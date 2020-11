Mit Musik und Andacht dem Alltag entfliehen

Dunkelheit bricht herein. Am Himmel stehen die ersten Sterne. Es ist kurz vor 18 Uhr. Die kleinen Flammen tanzen in großen Gläsern. Sie weisen den Weg in Richtung der katholischen Kirche „St. Marien“ in Ichtershausen. Das hell erleuchtete Gotteshaus wirkt einladend und bietet den Bürgern während der Corona-Krise einen Zufluchtsort. Denn Pfarrer Michael Gabel unterbreitet für Christen und Nicht-Christen das Angebot „Lichtblicke“, um dem Alltag zu entfliehen und sich zu besinnen.

Vorsichtig öffne ich die schwere Tür. Im Inneren ist es kühl, doch die vielen Kerzen spenden Wärme, schenken ein geborgenes Gefühl. Gleich hinter dem Eingang steht ein kleiner Tisch mit Zetteln. Dort sind verschiedene Sprüche und Gebete niedergeschrieben, die mit zum Platz genommen werden können. Pfarrer Gabel spricht von Impulsen und Denkanstößen. Doch die müssen nicht angenommen werden, es ist nur ein Angebot. Pfarrer Gabel möchte mit den „Lichtblicken“ den Menschen gerade in der aktuellen Situation einen Zufluchtsort geben, Lichtblicke schenken. Dabei spiele es gar keine Rolle, welcher Konfession jemand angehöre. Er weiß, dass viele Bürger Angst vor dem Corona-Virus und einer möglichen Ansteckung haben, sich aber auch Sorgen um den Job und die Familie machen. Es ist ein Entfliehen des Alltags, raus aus dem Homeoffice und für eine Stunde all die Sorgen, Probleme und Ängste auszublenden. Ich nehme den Gedankenimpuls an und suche mir einen Platz. Ich bin alleine. Die Zettel halte ich in der Hand, überfliege sie und lass den Blick durch die Kirche schweifen. Die Gedanken kreisen. Immer wieder fallen mir andere Dinge ein, was noch zu erledigen ist. Es braucht einige Minuten, um die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Erst jetzt fällt mir die ruhige Musik im Hintergrund auf. Ich schließe die Augen und versuche den Tag und all meine Gedanken auszublenden. Einige wenige Leute nehmen das neue Angebot in der Kirche an. Sie suchen sich ebenfalls einen Zettel aus und setzen sich. Langsam spüre ich die Ruhe, die in mir aufsteigt. Ich schließe immer wieder die Augen, versuche mich auf die Musik zu konzentrieren. Es wirkt teilweise wie eine Meditation. Der Körper und die Gedanken fahren runter. Ich beobachte die anderen Besucher, die zunächst ihre kleinen Zettel lesen. Doch sie legen sie auch schnell beiseite und blicken zum Altar und lauschen der Musik. Es ist still. Nach etwa einer halben Stunde ergreift Pfarrer Gabel das Wort. Er liest eine Art Gebet vor, das die Corona-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen thematisiert. Dabei würdigt er die Leistung der Ärzte und Krankenschwestern, betet für die Erkrankten und all jene, die unter der aktuellen Situation leiden. Es folgen zwei Gebete, verbunden mit Orgelmusik. Wieder Stille. Ich bleibe noch kurz sitzen, lasse das Gehörte und Erlebte auf mich wirken. Die anderen halten auch noch inne. Ich packe meine Sachen zusammen, zieh den Reißverschluss meiner Jacke nach oben und trete wieder in die Dunkelheit. Die kleinen Flammen tanzen noch immer und weisen den Weg. Das Angebot „Lichtblicke“ ist immer donnerstags ab 18 Uhr in der katholischen Kirche „St. Marien“ in Ichtershausen.