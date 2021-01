Mit musikalischer Andacht endet das Jahr in Arnstädter Bachkirche

„Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn ... Wie herrlich strahlt der Morgenstern! O welch ein Glanz geht auf vom Herrn!“, so hat es der lutherische Hofprediger und Pfarrer Philipp Nicolai (1556-1608) im Jahr 1597 gedichtet und komponiert, so hat es 1725 Johann Sebastian Bach in seiner gleichnamigen Choralkantate adaptiert und schließlich 1899 Max Reger in seiner Fantasie über den Choral aufgegriffen.

Auch die musikalische Andacht am letzten Tag des alten Jahres in der Arnstädter Bachkirche ließ den Morgenstern als Hoffnungsträger für das vor der Tür stehende neue Jahr erstrahlen. Namentlich durch Kantor Jörg Reddin in der Reger-Variante an der Steinmeyer-Orgel. Um die Veranstaltung corona-konform kurz zu halten, mussten sich die Zuhörer allerdings mit einer Fuge begnügen. Das ganze Werk wird am Sonntag, dem 3. Januar, um 22 Uhr auf MDR-Kultur zu hören sein und wurde von Jörg Reddin auch bereits auf einer CD eingespielt.

Schwieriges Jahr für viele Menschen

Ein schwieriges Jahr liege hinter vielen, sagte Pfarrer Thomas Kratzer in seiner Ansprache. Der Silvestertag sei jener Tag im Jahr, an dem das Vergehen der Zeit vielen Menschen besonders bewusst werde, dann merke man, „wenn die Zeit vergeht vergehe auch ich.“ Hinzu käme nun bei vielen ein „diffuses Gefühl“ von Angst, verstärkt noch durch die Coronalage. Angstfrei sei das Leben nie, so Kratzer weiter. Der Glauben an Gott und Jesus Christus könne aber eine große Hilfe und Stütze sein. Für dieses himmlische Licht stehe der Morgenstern. Ein Stern in der Dunkelheit, der Hoffnung spende.

Mit einem Orgelkonzert das alte Jahr zu beschließen, das hat bei Kantor Jörg Reddin schon schöne Tradition. Auch wenn es in diesem Jahr coronabedingt kein großes Konzert geben konnte. Im Rahmen der Andacht brachte Reddin Musik und Freude in die Herzen der Zuhörer. Und hatte sich dafür sogar Verstärkung mitgebracht. Gernot Süßmuth als Kapellmeister der Weimarer Staatskapelle genauso ein Nachfolger Johann Sebastian Bachs wie der Arnstädter Kantor - und als musikalischer Leiter des Thüringer Bach-Collegiums mittlerweile eng mit Arnstadt verbunden, begleitete zwei der Stücke auf der Geige.

Stücke auf zwei Orgeln gespielt

Los ging es aber zunächst natürlich mit Bach und seiner Wender-Orgel. Mit der d-Moll Toccata, mutmaßlich zwischen 1703 und 1707 in Arnstadt entstanden, gab es eines der bekanntesten Orgelwerke der Musikgeschichte. Anschließend wechselte Jörg Reddin an die romantische Steinmeyer-Orgel, um mit dem „Abendlied“ von Josef Gabriel Reinbeger (1839-1901), ein eigentlich für den Chor geschriebenes Werk, orchestral bestens in Szene zu setzen.

Seinen Abschluss fand die Andacht mit einer Csárdás, der wohl bekanntesten Komposition des italienischen Komponisten Vittorio Monti (1868-1922). Es wurde 1904 als Rhapsodie für Violine, Mandoline oder Klavier komponiert und wird heutzutage gewöhnlich auf der Violine gespielt. Doch auch im Zusammenklang mit der Orgel wirkte die beschwingte Weise und ließ so das alte Jahr mit einem weiteren Hoffnungsschimmer ausklingen.

Der Applaus, der sonst eher selten im Gottesdienst erklingt, zeigte, wie sehr die Kombination von Musik und Wort die Herzen erwärmte, wie sehr sich das Publikum nach ein bisschen trostspendender Kultur in diesen dunklen Zeiten sehnte.