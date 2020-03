Mit nackten Füßen in Angelhausen durch den Morgentau staksen

Erzieherin Kristin Lehmann läuft vornweg, die ganze Kinderschar in langer Schlange hinterher. Die Angelhäuser Spatzen haben sich in kleine Störche verwandelt, sie staksen auf nackten Sohlen über den Rasen, der vom Morgentau noch feucht ist. Eine große Runde geht es durch den Garten. „Meine Füße sind schon erfroren“, meint Lotta fröhlich. Stimmt natürlich nicht. Im Turnraum ziehen sich alle fix warme Wollsocken an – selbst gestrickt von Senioren und Unterstützern aus dem Dorf.

Nun beginnt die Gymnastik. Die Kinder hüpfen und stampfen, die Füßchen bewegen sich im Takt und werden schnell wieder warm. Ein guter Start in den Tag, denn Tautreten stärkt die Gesundheit, macht die Kinder widerstandsfähiger gegen Erkältungskrankheiten.

Regelmäßiges Tautretenfördert die Gesundheit

Übungen helfen dabei, die kalten Füßchen schnell wieder warm zu bekommen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Mit Zahlen kann das Anja Kretschy, Leiterin der Kneipp-Kindertagesstätte in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo), zwar nicht belegen. Aber dass die Gestaltung des Alltags nach den Kneipp‘schen Regeln den Mädchen und Jungen gut tut, davon sind sie überzeugt. 2011 erhielt die Einrichtung erstmals die Anerkennung durch den Kneipp-Bund für vier Jahre. Nach dem Umbau des Hauses folgte 2016 eine neuerliche Zertifizierung, die nun nach einer Prüfung wieder verlängert wurde. Gut sichtbar hängt die Urkunde im Eingangsbereich.

Leider gab es keinen richtigen Winter, denn die Angelhäuser Spatzen laufen auch barfuß durch den Schnee oder holen sich die kalte Pracht in Wannen ins Gruppenzimmer. Wobei immer gilt: Kein Kind wird gezwungen. Vor allem die Kleinen in der Eingewöhnungsphase sind erst einmal Zuschauer, werden aber schnell mutiger und machen es den anderen nach.

Seit vier Jahren verfügt die Einrichtung sogar über ein Kneipp-Becken in ihrem Kneipp-Garten, zu dem ein Barfußpfad gehört. Meist wird das Becken zum Geburtstag von Sebastian Kneipp (1821 – 1897) am 17. Mai eröffnet, bei schönem Frühlingswetter auch schon eher. Mindestens vier Wasseranwendungen pro Woche stehen in dieser Awo-Kita auf dem Programm, so ist zu erfahren. Neben Tau- beziehungsweise Wassertreten gehören eine Körperwaschung am Sporttag sowie jeweils freitags ein kaltes Armbad dazu.

Die Socken, die die Füße nach dem Tautreten wärmen, sind selbst gestrickt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Aber Kneipp ist viel mehr als kaltes Wasser. Die Philosophie des Naturheilkundlers fußt auf den Grundprinzipien Wasser, Bewegung, Kräuter (wahlweise auch Heilpflanzen), Ernährung und Ordnung (beziehungsweise Lebensführung). Wozu im Kindergarten auch helle Räume ohne Riesenmengen an Spielzeug gehören.

Spatzen legen Wert auf gesunde Ernährung

Kräuter ziehen die Spatzen für Tees und Brotaufstriche selbst, zu den Mahlzeiten gibt es viel Obst und Gemüse. Auch Rituale im Tagesablauf sind wichtig. Das Konzept der Einrichtung kommt an, inzwischen würden sich Arnstädter Eltern auch deshalb ganz bewusst für Angelhausen entscheiden. Der große Garten, der Teich und Pferdekoppeln in der Nähe laden zu täglichen Spaziergängen und zum Toben ein. Bei Regen durch die Pfützen hüpfen, womöglich auch barfuß, was für ein Spaß. Bis zu 60 Mädchen und Jungen werden von sieben Erzieherinnen betreut, vier haben sich zur Gesundheitserzieherin qualifiziert. Freie Plätze gibt es keine.

Derzeit bemüht sich das Team um Anja Kretschy und ihre Stellvertreterin Kristin Lehmann um die Erneuerung des Gartens mit Naturmaterialien. Ein großes Spielgerät aus Holz wurde bereits aufgestellt. In diesem Jahr folgt eine Balancierstrecke, die mit Unterstützung von Eltern gekauft wurde. Die Hochbeete sollen erweitert, die Sandkiste erneuert werden. Und ihr ganz großer Wunsch ist eine Bank rund um die große Linde, die im Sommer Schatten spendet. Ein Vater will sie bauen, beim nächsten Sommerfest werden sie wieder Spenden sammeln.