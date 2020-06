Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Polizeihubschrauber Randalierer in Arnstadt gesucht

In der Nacht zum Samstag beschädigte ein 44-Jähriger in der Längwitzer Straße in Arnstadt einen dort parkenden BMW. Der Täter schlug die Seitenscheiben des Fahrzeugs ein und griff anschließend einen 23-Jährigen mit Pfefferspray und einer Eisenkette an. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Der 44-Jährige verließ den Tatort in unbekannte Richtung und konnte trotz umfangreicher Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, nicht gefunden werden. Dank Zeugenhinweisen ist der Name des Täters bekannt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen