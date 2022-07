Mit über 100 km/h durch Arnstadt - Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Arnstadt. Ein Motorradfahrer hat sich in Arnstadt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Jetzt sucht die Polizei andere Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann gefährdet wurden.

In Arnstadt hat sich ein Motorradfahrer am Montagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wollte sie den Motorradfahrer, der mit einer Frau unterwegs war, gegen 19.30 in der Ilmenauer Straße kontrollieren.

Als der Fahrer die Polizei erblickte, sei er mit seiner orangefarbenen KTM auf der Gegenspur in Richtung Saalfelder Straße geflohen. Hier mussten zwei derzeit unbekannte Autofahrer stark bremsen, um eine Kollision mit dem Motorrad zu verhindern. Der Motorradfahrer sei mit teilweise über 100 km/h auch über rote Ampeln gerast. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, habe die Polizei die Verfolgung abgebrochen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte jedoch ein 33-jähriger Tatverdächtiger Fahrer des Kraftrades ermittelt werden. Der Mann habe nun mit Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu rechnen.

Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht nun Zeugen und Geschädigte, welche im Zeitraum von ca. 19:35 Uhr bis ca. 19:45 Uhr durch die Fahrweise des Mannes im Stadtgebiet von Arnstadt gefährdet wurden.

Folgende Bereiche und Straßenzüge waren von der Verfolgungsfahrt betroffen: Ilmenauer Straße, Saalfelder Straße, Am Dornheimer Berg, Stadtilmer Straße, Paulinzellaer Straße, Längwitzer Straße, Ried und Bereich Markt in der Innenstadt. Zeugenmeldungen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0161462/2022 entgegen.

