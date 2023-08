Mit Urkunde zum Bratwurstmuseum laufen

Arnstadt. Das Bratwurstmuseum in Mühlhausen empfängt zur Eröffnung auch Läufer aus Arnstadt.

Bereits um 5 Uhr werden am 16. August in Arnstadt, dem Ort der ersten urkundlichen Erwähnung der Thüringer Bratwurst, acht Läufer eine Kopie der Urkunde von den Figuren der Stadtwache und des Stadtpfeifers übernehmen, um sie über 62 Kilometer Laufweg nach Mühlhausen zum Bratwurstmuseum zu bringen.

Um 10 Uhr wird nach dem Einmarsch von Thüringer Bratwurstkönig, Thüringer Wurstkönigin, Vertretern der Nürnberger Bratwurstkultur das Bratwurstmuseum, das einst in Holzhausen beheimatet war, eröffnet. Das Museum wird in 15 Ausstellungssegmenten all das zeigen, was bereits in Holzhausen zu sehen war, erweitert um neue Bereiche. Alles rund um Thüringens leckerstes Kulturgut, aber auch die internationalen Produkte, Orte und Ereignisse um die Bratwurst werden im Museum, mit den gewohnt humoristischen Seitenhieben, zu sehen sein.

Das Außengelände mit „Wursthaus“, Schau- und Gewürzgarten, Kinderbauernhof und Tiergehegen wird erstmals für die Besucher geöffnet sein. Auf der Außenwand des Museumsgebäudes entsteht auf 1404 Quadratmetern ein Bratwurst-Panorama, das der Arnstädter Künstlers Christoph Hodgson gestaltet. Zu sehen sind nach Fertigstellung alle 17 Thüringer Landkreise und fünf kreisfreien Städte mit dem verbindenden Element, der Thüringer Rostbratwurst.