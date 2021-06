Jugendliche vom Jugendclub Direkt e.V. haben am Brunnen auf dem Riedplatz in Arnstadt ein Mitmach-Hochbeet aufgestellt.

Arnstadt. Bald kann geerntet werden.

Jugendliche vom Jugendclub Direkt haben mit den Jugendpflegern Anne Friedrich und René Heerlein von der Bechsteinschule am Brunnen auf dem Riedplatz in Arnstadt zwei Mitmach-Hochbeete aufgestellt. Ihr Projekt „Rauszeit“ kam gut an. Hier darf gepflanzt, gejätet und natürlich gegossen werden. Die ersten Pflanzen sind schon in die Erde. Nur mit der Ernte dauert es noch ein wenig.