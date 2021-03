Mitmachtüten warten in Arnstadt auf Kreativköpfe

Arnstadt. Eine Überraschung zu Ostern selber basteln.

Die Mitarbeiter vom Frauen- und Familienzentrum (FFZ) in Arnstadt – hier Udo Schröder, Teamleiterin FFZ, Andrea Börmke-Nitschke, Katrin Werner und Nahllah Shekh Mohamad (von rechts) – haben Ostertüten gefüllt. In jeweils zehn Tüten sind unterschiedliche Materialien, die sich mit einem Thema Ostern befassen. Wer also keine Scheu hat sich die Hände schmutzig zu machen, dann wäre der Osterhase aus Gips oder die Blumenwiese to go genau das Richtige. Auch besteht die Möglichkeit etwas Nachhaltiges herstellen. So zum Beispiel mit der Herstellung von zwei Bienenwachstüchern als Ersatz für Frischhaltefolie. In den Tüten befindet sich das benötigte Material und eine Anleitung. Auf der Facebookseite vom FFZ gibt es auch eine kleine Anleitung als Film. Die kostenlosen Tüten können ab dem 24.März zwischen 9 und 15 Uhr abgeholt werden.