Durch die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates in Plaue soll die Bürgerbeteiligung weiter erhöht werden. (Archivfoto)

Mitstreiter für Kinder- und Jugendbeirat in Plaue gesucht

Plaue. Der Stadtrat der Stadt Plaue hat die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates beschlossen. Nun werden Mitstreiter gesucht.

Um die Bürgerbeteiligung in Plaue weiter zu stärken, hat der Stadtrat die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates beschlossen. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche in sie betreffende Entscheidungsprozesse besser eingebunden werden. Der Kinder- und Jugendbeirat ist ein politisches Gremium, das aus gewählten Vertretern der Stadt besteht und Rede- sowie Antragsrecht im Stadtrat hat. Er ist etwa für die Durchführung von Veranstaltungen zuständig und wird an auch kind- und jugendgerechten Projekten, wie der Neugestaltung von Spielplätzen oder Sportstätten, beteiligt.

Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 21 Jahre können sich unter Telefon: 0172/6 62 36 21 oder per E-Mail an: info@stadt-plaue.de melden.