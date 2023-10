Lieder und Balladen aus England, Schottland, Irland und der Bretagne spielt das Ensemble Vespertilio am 14. Oktober bei einem Konzert in der Kirche in Gügleben. (Symbolfoto)

Mittelalterkonzert mit dem Ensemble Vespertilio in Gügleben

Gügleben. Das Erfurter Musikensemble Vespertilio spielt am 14. Oktober Lieder und Balladen aus vergangenen Zeiten in der Kirche in Gügleben.

Zu einem Mittelalterkonzert mit dem Musikensemble Vespertilio aus Erfurt lädt der Förderverein zur Erhaltung der Kirche in Gügleben am Samstag, 14. Oktober, ein. Los geht es um 18 Uhr mit einem herzhaften Abendessen mit den Gästen, bevor um 20 Uhr das Konzert in der Dorfkirche beginnt. Das Publikum kann sich auf Lieder und Balladen aus England, Schottland, Irland, der Bretagne und anderen Länder freuen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist laut Thomas Bierwisch frei, um Spenden zugunsten der Kirchsanierung wird gebeten: „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die kulturelle Nutzung der kleinen Dorfkirche, Gelder für deren Erhalt zu sammeln“, erklärt das Fördervereinsmitglied.