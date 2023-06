Mittsommernachts-Bach-Wanderung im Arnstädter Umkreis

Sülzenbrücken. Nächtliche Wanderung zwischen der Kreisstadt und dem Amt Wachsenburg.

Zu einer nächtlichen Wanderung lädt die Tourist-Information Arnstadt am Samstag, 24. Juni, ein. Treffpunkt für die Mittsommernachts-Bach-Wanderung ist um 22 Uhr am Beachvolleyballplatz in Sülzenbrücken. Von dort aus gehe es entlang von Waidbach und Apfelstädt und zurück nach Sülzenbrücken. Die Wanderung zeige, was das Umland von Arnstadt zu bieten habe. Diese vielseitige Natur sei bereits für die Familie Bach eine Inspiration für viele ihrer Kompositionen gewesen.

Die Wanderung lohne sich, da Glühwürmchen zur Sommersonnenwende besonders aktiv seien. Mit etwas Glück könnten die Teilnehmer zahlreiche Vertreter dieser Naturwunder erspähen. Die Leitung obliegt der Gästeführerin Susanne Schwider.